Meteorolojiden kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yurdumuzun doğu kesimlerinde 31.01.2017 Salı ve 01.02.2017 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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