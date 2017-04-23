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Meteroloji'den 5 il için fırtına uyarısı geldi

Meteroloji'den 5 il için fırtına uyarısı geldi.19856
  • Giriş : 23.04.2017 / 12:04:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 ilimiz için fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli fırtına olacağını açıkladı. Tunceli ve Bingöl'de aralıklarla yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığının gece 5-7 derece düşeceği bölgede, gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgarların bölge genelinde şiddetini artırarak yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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