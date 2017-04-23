Meteroloji'den 5 il için fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli fırtına olacağını açıkladı. Tunceli ve Bingöl'de aralıklarla yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanması bekleniyor.
Hava sıcaklığının gece 5-7 derece düşeceği bölgede, gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgarların bölge genelinde şiddetini artırarak yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk hava ile ilgili uyarılarda bulundu.
Meteoroloji: Sıcaklıklar aniden düşecek
Meteoroloji'den hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Nivea'nın tepki çeken reklamı geri çekildi
Nivea tarafından yapılan ve bir kadının fotoğrafının üzerinde 'Beyaz saflıktır' yazan reklam geri çe
Canan Karatay uyardı: Şeker en tatlı zehir
Canan Karatay, şekerin zararına dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji, yaşanacak sağanak yağmura karşı uyarılarda bulundu.