Metin Hara: Adriana annemin elini öptü
Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten güzel haber geldi. Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri iddiasının basında yer aldığı Metin Hara-Adriana Lima çifti ailelerle tanıştı.
Metin Hara önceki gün, Kral FM’de Mehmet’in Gezegeni programına konuk oldu. Yeni çıkardığı ‘İyiliğin Bilim Hali’ ve ‘İyiliğin Hareket Hali’ isimli kitaplarını anlatan Hara, sevgilisi Adriana Lima ile ilgili de samimi açıklamalar yaptı. “Adriana Lima annenizin elini öptü mü” sorusunu yanıtlayan Hara, “Öptü. Annem bu aralar bir tedavi görüyor ve Adriana sanılanın aksine çok aileci birisi.. Annemi sürekli Amerika’dan arıyor ve bu süreçte destek oluyor. Zaten ailemle daha önce tanışmıştı, ben de onun ailesiyle tanıştım. Bizim adımıza her şey çok keyifli. Benim adıma üzücü olan hakkımızda garip teoriler üretilmesi” dedi.
Metin Hara, Adriana Lima’yla ilişkilerinin kurgu olduğu iddialarına şöyle cevap verdi: “Karşımdaki insan iki çocuk annesi. Benim kalbimde yer etmiş insan. O da yapılan bu haberlere üzülüyor. Bu yüzden kitap lansmanıma katılmadı, otelde bekledi."
HÜRRİYET
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