Metin Hara-Adriana Lima çiftinde şok ayrılık
Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen ve gerçek olup olmaması ile uzun süre tartışılan Metin Hara-Adriana Lima aşkında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü çiftin sosyal medyadan birbirini silmeleri kafaları karıştırdı.
Adriana Lima ile Metin Hara çifti sosyal medya hesaplarından birbirini takipçi listelerinden çıkarmışlardı. Çift ardından çok geçmeden yeniden birbirlerini arkadaş listesine ekledi. Bu görüntü sevgililerin ayrılıp yeniden barıştığı gündemini akıllara getirdi.
AKŞAM
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