Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları haberiyle sevenlerini üzen ünlü çiftten güzel haber geldi. Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı.
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