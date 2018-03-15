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Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı

Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı.13335
  • Giriş : 15.03.2018 / 14:31:00

Ünlü yazar Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları haberiyle sevenlerini üzen ünlü çiftten güzel haber geldi. Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı.

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