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Metin Hara: Adriana zorla maç izletiyor

Metin Hara: Adriana zorla maç izletiyor.15679
  • Giriş : 18.06.2018 / 17:29:00

Metin Hara ile Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.

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Büyüyen Beşik

Ünlü yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'yı Dünya Kupası heyecanı sardı. Hara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Lima için 'Zorla maç izletiyor' dedi.

Brezilyalı top model Adriana Lima, Instagram hesabından Dünya Kupası’nda mücadele eden ülkesine destek verdi.

Lima'ya o anlarda eşlik eden Metin Hara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zorla maç izletiyor" ifadelerini kullandı.

Hara’nın da Brezilya forması giydiği gecede Lima sevgilisinin 36. yaşı için doğum günü kutlaması da yaptı.

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