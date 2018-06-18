Metin Hara: Adriana zorla maç izletiyor
Ünlü yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'yı Dünya Kupası heyecanı sardı. Hara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Lima için 'Zorla maç izletiyor' dedi.
Brezilyalı top model Adriana Lima, Instagram hesabından Dünya Kupası’nda mücadele eden ülkesine destek verdi.
Lima'ya o anlarda eşlik eden Metin Hara sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Zorla maç izletiyor" ifadelerini kullandı.
Hara’nın da Brezilya forması giydiği gecede Lima sevgilisinin 36. yaşı için doğum günü kutlaması da yaptı.
NTV
DİĞER HABERLER
Eda Gök'ten zina davası açıklaması geldi
İhanete uğrayan Eda Gök'ün avukatından zina davası açıklaması geldi.
Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den uyuşturucu ile ilgili açıklama geldi.
Megastar Tarkan, eşinin fotoğrafını paylaştı
Megastar Tarkan, 7,5 aylık hamile eşi Pınar Dilek'in fotoğrafını paylaştı.
Ali Ağaoğlu, Babalar Günü'nü torunuyla geçirdi
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, Babalar Günü'nü torunuyla geçirdi.
İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi
'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi.
Ayhan Sicimoğlu'ndan Yavuz Bingöl'e tepki
Müzisyen, gezgin ve radyocu Ayhan Sicimoğlu, Yavuz Bingöl ile ilgili açıklama yaptı.