Metin Hara ayrılığın nedenini böyle açıkladı
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk sona erdi. Geçtiğimiz yaz dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan ve bu sayede tanınan Metin Hara, ayılığın nedenini açıkladı.
Attıkları adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.
Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi... Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi de iddiaları güçlendirdi.
Amerika'dan dün dönen Metin Hara, "Ayrıldınız mı?" sorusuna sinirlenip "Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim" dedi. Terk edildiği için sinirli olan yaşam koçu Metin Hara'nın bilimle ilişkisi ise çözülemedi.
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