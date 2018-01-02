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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi!.17322
  • Giriş : 02.01.2018 / 16:21:00

Ünlü yazar Metin Hara, Adriana Lima'ya evlilik teklifinde bulundu.

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Sepet Beşik

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla ünlenen yazar Metin Hara, yılbaşında Miami'de düzenlenen partide elindeki maket yüzükle diz çöküp güzel mankene evlenme teklif etti.

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