Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla ünlenen yazar Metin Hara, yılbaşında Miami'de düzenlenen partide elindeki maket yüzükle diz çöküp güzel mankene evlenme teklif etti.
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