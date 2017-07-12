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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya özel hediye

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya özel hediye.31986
  • Giriş : 12.07.2017 / 08:47:00

Yazar Metin Hara ile model Adriana Lima aşkı tam gaz devam ediyor.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk tam gaz sürüyor. Dün Bodrum'da kaldıkları çiftlik evinde kahvaltı sırasında Adriana Lima'ya kolye hediye eden Metin Hara öpücüklere boğuldu.

Çift, kaldıkları çiftlik evinin bahçesinde Posta'dan Ali Keser tarafından dudak dudağa görüntülendi.

Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı.

Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Lima ve beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.

Adriana Lima ve Metin Hara, restoranda yaklaşık 3 saat kaldı. Lima'nın korumaları, görüntü ve fotoğraf almaya çalışan magazin basınına zaman zaman tepki gösterdi.

Lima ve Hara, daha sonra VIP araçla konakladıkları yere geldi. Araçtan inen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Tüm gün sarmaş dolaş olan sevgililer yat kiralayıp önce Gökova sonra da Yunan Adaları’nı gezecek.

POSTA

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