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Metin Hara'dan Adriana'ya: Kutsal tapınağım

Metin Hara'dan Adriana'ya: Kutsal tapınağım.13335
  • Giriş : 13.06.2018 / 09:06:00

Metin Hara ile ünlü model Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.

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Geçtiğimiz yıl başlayan ve sırf Türkiye değil dünya basınına bomba gibi düşen aşkta olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Metin Hara'nın Adriana'ya yazdığı romantik mesaj ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Her ne kadar aralarında mesafeler olsa da ilişkilerini tutkulu bir şekilde sürdürmeyi başaran ikiliden Metin Hara, sevgilisi Adriana'nın doğum gününü onun yatarken çektiği bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.

İşte Metin Hara'nın o satırları: ''Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…''

TRT

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