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Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap yok

Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap yok.13335
  • Giriş : 24.09.2017 / 09:55:00

Ünlü yazar Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap gelmedi.

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Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara, kendisine gelen sorulara patronuyla iş toplantsında olduğunu ve ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.

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