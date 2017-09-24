Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap yok
Adriana Lima ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara, kendisine gelen sorulara patronuyla iş toplantsında olduğunu ve ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
İrem Derici: Yoğun bakımda 16. gecem!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.
Şarkıcı Dilber Ay işlediği cinayeti anlattı
Şarkıcı Dilber Ay, işlediği cinayetin nedenini ilk kez anlattı.
Aleyna Tilki: Ergenim ben, hakaret etmeyin
İrem Derici için hastaneden açıklama geldi
Ünlü şarkıcı İrem Derici için tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.