Metin Hara ile Adriana Lima evleniyor
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta mutlu sona ramak kaldı. Ünlü yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın ilişkisinin evliliğe doğru ilerlediği öğrenildi.
İlişkilerinde bir yılı geride bırakan Metin Hara ve Adriana Lima çifti, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda ailelerini tanıştıran çift şimdilerde aile buluşmalarına daha fazla zaman ayırıyor. Bu defa ev sahipliğini Adriana Lima yaptı. Sevgilisi Metin Hara, ailesini Miami’de ağırlayan Lima'yla mutluluk pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Bu paylaşımları görten takipçileri 'evlilik yakın' demekten kendini alamıyor.
TRT
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