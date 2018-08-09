Facebook Twitter Rss

Metin Hara ile Adriana Lima evleniyor

Metin Hara ile Adriana Lima evleniyor.13335
  • Giriş : 09.08.2018 / 11:55:00

Ünlü yazar Metin Hara ile güzel model Adriana Lima evleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta mutlu sona ramak kaldı. Ünlü yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın ilişkisinin evliliğe doğru ilerlediği öğrenildi.

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan Metin Hara ve Adriana Lima çifti, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda ailelerini tanıştıran çift şimdilerde aile buluşmalarına daha fazla zaman ayırıyor. Bu defa ev sahipliğini Adriana Lima yaptı. Sevgilisi Metin Hara, ailesini Miami’de ağırlayan Lima'yla mutluluk pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Bu paylaşımları görten takipçileri 'evlilik yakın' demekten kendini alamıyor.

TRT

Afrin'de bulvara Erdoğan'ın adı verildi

Diyanet ek bütçe istedi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sinan Akçıl, Buse Narcı'dan onun için ayrıldı

Sinan Akçıl, Buse Narcı'dan onun için ayrıldı

Sinan Akçıl'ın Buse Narcı'dan Gizem Kayalı için ayrıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli'ye mahkemeden ret!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'ye mahkemeden ret!

Mustafa Ceceli'nin İntizar hakkındaki başvurusu reddedildi.

 

Ünlü modacı Nur Yerlitaş için açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş için açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim

Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaşanan son hadiselerle ilgili açıklama yaptı.

 

Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu

Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu

Rahatsızlanan sevilen oyuncu Burak Özçivit psikolağa koştu.

Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım

Murat Boz, sosyal medya üzerinden kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya