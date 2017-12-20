Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk bitti mi? Bodrum'da yaptıkları tatilde çekilen fotoğraflarla manşetlerden düşmeyen Metin Hara-Adriana Lima aşkında ayrılık rüzgarları esiyor.
İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin gündeminin öncelikli konusu oldu. Kimileri 'gerçek aşk' diyor, kimileri ise 'reklam.'
Adriana Lima ilişkisiyle ilgili ''Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz'' demişti.
Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Metin Hara ise Brezilyalı modeli takip etmeye devam ediyor.
POSTA
DİĞER HABERLER
Murat Dalkılıç sevgilisine teklif götürdü!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel'e teklif götürdü.
Sabancı ailesinin genç üyesi 100 kilo verdi
Sabancı ailesinin genç üyesi Faruk Sabancı, tam 100 kilo verdi.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Umre krizi!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Umre'ye gitmeden önce yaşadığı kriz ortaya çıktı.
Sanatçı Köksal Engür 41 yıllık eşinden boşandı!
Usta sanatçı Köksal Engür 41 yıllık eşi Jale Engür'den boşandı.
Ünlü şarkıcı Beyonce'den Nusret'e mangal teklifi
Miami'da restoran açan sosyete kasabı Nusret'e dünyaca ünlü şarkıcıdan mangal teklifi geldi.
'Fransız Elvis'e binlerce kişiyle görkemli veda
Fransız sanatçı Johnny Hallyday, Paris’te son yolculuğuna uğurlandı.