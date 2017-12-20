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Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?

Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?.14095
  • Giriş : 20.12.2017 / 09:21:00

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkında yeni gelişmeler yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk bitti mi? Bodrum'da yaptıkları tatilde çekilen fotoğraflarla manşetlerden düşmeyen Metin Hara-Adriana Lima aşkında ayrılık rüzgarları esiyor.

İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin gündeminin öncelikli konusu oldu. Kimileri 'gerçek aşk' diyor, kimileri ise 'reklam.'

Adriana Lima ilişkisiyle ilgili ''Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz'' demişti.

Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Metin Hara ise Brezilyalı modeli takip etmeye devam ediyor.

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