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Metin Hara ile Adriana Lima'nın evleniyor mu?

Metin Hara ile Adriana Lima'nın evleniyor mu?.19845
  • Giriş : 28.12.2017 / 11:07:00

Metin Hara ile Adriana Lima'nın evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ile ilgili çıkan ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Metin Hara ile Adriana Lima'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video ilgi topladı.

Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Ünlü top model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara’ydı. Hara’nın Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.

Adriana Lima’nın mutfakta kırmızı pijamaları ve dağınık saçlarıyla yemek yaparken görüldüğü videoyu Metin Hara çekti.

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