Metin Hara'nın eski sevgilisinden açıklama
Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkına Hara'nın eski sevgilisi Beste Kökdemir'den ilk yorum geldi. Kökdemir, Metin Hara ile arkadaşlıklarının devam ettiğini belirtti.
Beste Kökdemir, sürpriz aşkla ilgili şu yorumu yaptı; 'Arkadaşlar sakin. Zaten vardı böyle bir şey. Benim de bildiğim bir şeydi. Metin'le dostluğumuz gayet güzel devam ediyor. Her şey yolunda.'Türk yazar Metin Hara, Adriana Lima ile aşkını şu sözlerle doğruladı:"Adriana ile Haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissetiğimizin farkına vardık. İkimiz de henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Değerli basınımızın konu ile ilgili merakına sonsuz saygı göstermekle beraber aynı saygıyı karşılıklı olarak yolculuğumuzun bu başlangıç sürecinde de görmeyi arzu ediyoruz."
HÜRRİYET
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