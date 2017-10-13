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Metin Topuz avukatları cezaevine geldi

Metin Topuz avukatları cezaevine geldi.17821
  • Giriş : 13.10.2017 / 12:28:00

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz avukatları cezaevine geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harkete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları cezaevine geldi.

Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp, müvekkileriyle görüşmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Başsavcılıktan, FETÖ tarafından Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti ile birlikte anayasal düzenini hedef alan 17-25 Aralık yargısal darbe girişimini gerçekleştiren şüpheliler ve irtibatlarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Şüpheli Metin Topuz hakkında delillerin toplanması ve yakalanabilmesi amacıyla 25 Eylül'de Başsavcılıkça yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma kararı verildiği hatırlatılan açıklamada, bu karar doğrultusunda şüphelinin aynı gün gece saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandığı aktarıldı. Topuz'un evinde yapılan arama sonucu şüpheliye ait birer Iphone, Samsung ve Blackbarry marka cep telefonunun yanı sıra bir sim kart, 3 flash bellek, bir harici disk, bir fotoğraf makinası, bir CD, bir DVD ve bir tablet bilgisayara el konularak incelemelere başlandığı, incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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