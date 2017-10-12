Metin Topuz ile ilgili flaş gelişme
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan vize yasağı krizinde gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan ABD Büyükelçilik görevlisi Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül MYK toplantısı öncesi tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının avukatıyla görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, "Düne kadar herhangi bir başvuru Başsavcılığa yapılmamıştır konsolosluk görevlisi tarafından. Dün itibarıyla 'avukatımla görüşmek istiyorum' diye bir talebi oldu, anında bunun teknik olarak hazır olduğu ifade edildi. Dün yapılan başvuru neticesinde cuma günü, yarın görüşeceğini ifade etti" dedi.
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