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Metin Topuz ile ilgili flaş gelişme

Metin Topuz ile ilgili flaş gelişme.17821
  • Giriş : 12.10.2017 / 15:55:00
  • Güncelleme : 12.10.2017 / 15:52:37

Tutuklu bulunan ABD Büyükelçilik görevlisi Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan vize yasağı krizinde gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan ABD Büyükelçilik görevlisi Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül MYK toplantısı öncesi tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının  avukatıyla görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, "Düne kadar herhangi bir başvuru  Başsavcılığa yapılmamıştır konsolosluk görevlisi tarafından. Dün itibarıyla  'avukatımla görüşmek istiyorum' diye bir talebi oldu, anında bunun teknik olarak  hazır olduğu ifade edildi. Dün yapılan başvuru neticesinde cuma günü, yarın  görüşeceğini ifade etti" dedi.

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