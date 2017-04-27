Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, gündeme dair çarpıcı sözler sarfetti. Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi gerektiğini belirtti. Metiner, Atatürk ile ilgili sözlerine de açıklık getirdi.
CRI Türk'te konuşan Metiner, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında mültecilere gösterdiği insani yaklaşımı ile ilgili Nobel Barış Ödülü alması gerekmez mi? sorusuna şu yanıtı verdi: "Recep Tayyip Erdoğan'ın barışçıl politikası ile milyonlarca mülteciyi ülkemizde ağırladık. Bunu herhangi bir Avrupa ülkesinin lideri yapmış olsaydı, o ülke liderine Nobel Barış Ödülü verilirdi."
Metiner ayrıca referandum sonucunda ‘Evet' çıkmasına saygı duymayanların demokrasiye de saygılarının olmadığını savundu:
"Referandum bitti. Milli irade tecelli etti ama hala Türkiye'yi referandum sürecinde tutmak isteyen siyasi partiler ve çevreler var. Bunlar ülkeye kötülük yapıyor. Ben 15 Temmuz'da kendini ölmüş sayan bir insanım. Yaşadıklarım Allah'ın bir lütfu. Siyasi beklenti içinde konuşan biri değilim. Yüreğimin sesiyle konuşan biriyim.
ABD'de (Donald) Trump'ın kıl payı seçimi aldığı biliniyor ama kimse onun meşrutiyetini tartışmıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 20 civarında oy alanlar, ikinci tura kaldı. Demek (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu, Fransa'da yaşıyor olsa ikinci turda seçilen Cumhurbaşkanını gayrimeşru ilan eder.
Keşke Zeki Müren'in dediği gibi sevgi toplumuna dönüşebilsek. Farklılıklar olabilir, olmalı da. Bu bizim zenginliğimiz ama birlikte Türkiye olduğumuzu unutmamalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Demokratik tepki doğaldır ama tahammülsüzlüğün nefreti üzerinde oturan bir tepki demokratik tepki değildir."
AK Partili vekil, AKPM'nin Türkiye'yi tekrar siyasi denetime almasına dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"AKPM'nin kararı siyasi bir operasyondur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde anayasalar toplumun bütünü tarafından kabul edilmemiştir. CHP Avrupa Konseyi'nde bu ülkeye yaraşır bir tutum sergiledi."
‘1 MAYIS'TA DOSTLUK VE BAHARA YAKIŞIR KUTLAMALAR YAPILMASINI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'
Metiner, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına dair tartışmalara ilişkin de şu yorumu yaptı: "1 Mayıs'ı resmi tatil eden AK Parti iktidarıdır. Dostluğa ve bahara yakışır bir şekilde kutlamalar yapılmasını gerektiğine inanıyorum."
"‘ANITKABİR YIKILMALIDIR' DEDİĞİMİ İDDİA EDENLERİ İSPATA DAVET EDİYORUM"
AK Parti İstanbul milletvekili Metiner, "Anıtkabir yıkılmalıdır" dediği iddialarını da şu sözlerle yalanladı:
"Atatürk ile ilgili bir alıp vermediğim yok, bir düşmanlığım da yok. Sosyal medyada dolaşan "Anıtkabir yıkılmalıdır" dediğimi iddia edenleri ispata davet ediyorum. Böyle bir lafım yok. Sadece FETÖ'cüleri değil bu ülkeye ihanet içinde olanlarında kökünü kurutacağız."
TRT
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