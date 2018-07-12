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Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi

Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi.23048
  • Giriş : 12.07.2018 / 17:05:00

İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda korkunç bir kaza meydana geldi.

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Sepet Beşik

İstanbul'da yine bir işçi iş kazasında hayatını kaybetti Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahllesi İstasyonunda yaşana kazada 1 işçi yaklaşık 10 metredem aşağı düştü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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