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Metro trafo merkezinde yangın paniği!

Metro trafo merkezinde yangın paniği!.21667
  • Giriş : 06.04.2018 / 14:02:00
  • Güncelleme : 06.04.2018 / 14:00:21

Ümraniye'de bulunan metro trafo merkezinde yangın paniği yaşanıyor.

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Sepet Beşik

İstanbul Ümraniye'de büyük bir panik yaşanıyor. Dudullu metro trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında itfaiye ekipleri içeride bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu’da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

TRT

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