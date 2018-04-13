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Metro Turizm otobüsünde şoke eden ölüm

Metro Turizm otobüsünde şoke eden ölüm.19006
  • Giriş : 13.04.2018 / 14:23:00

Metro Turizm otobüsünde şoke eden bir olay meydana geldi.

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İstanbul'dan Antalya'ya giden Metro Turizm otobüsünde şoförlük yapan Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola vererek otobüsün bagajında dinlenmeye çekildi.

Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı’na girdi. Yolcuların inmesinden sonra otobüsteki görevli Yakup Değirmenci’yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Değirmenci’nin cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Değirmenci’nin kesin ölüm nedeni otopsi sonunda belirlenecek.

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