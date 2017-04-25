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Metrobüs altgeçidinde tecavüz!

Metrobüs altgeçidinde tecavüz!.25248
  • Giriş : 25.04.2017 / 08:44:00

19 yaşındaki bir genç kız metrobüs altgeçitte saldırıya uğradı.

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Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Gece saatlerinde 19 yaşındaki H.D., metrobüs altgeçitte saldırıya uğradı. Genç kızın ağzını kapatıp çimlere sürükleyen Suriye uyruklu Rami R., dirençle karşılaşınca kaçmaya çalıştı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Okmeydanı'nda gece yarısı metrobüsten inen genç kız, altgeçitten geçtiği sırada dehşeti yaşadı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre olay şöyle gelişti; 14 Ocak saat 23.45'te metrobüsten inen 19 yaşındaki H.D. evine doğru yürümeye başladı. Altgeçitte gördüğü bir kişinin hareketlerinden tedirgin olan H.D. kısa süre sonra saldırıya uğradı. Arkasından gelen kişi, H.D.'nin ağzını kapatarak yeşil alana sürükledi. H.D. eteğini açmaya çalışan saldırgana direndi, çığlık attı. Saldırgan bu kez H.D.'nin cep telefonunu aldı ancak yere düşürdü.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Paniğe kapılıp kaçmaya çalışan saldırganın peşinden koşmaya başlayan H.D. ise bir yandan da etraftan yardım istedi. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği saldırganın 37 yaşındaki Suriye uyruklu Rami R. olduğu belirlendi. H.D. karakolda Rami R.'yi teşhis etti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Rami R. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Rami R., H.D.'ye başka birinin saldırdığını iddia edip "Bıçak çeken adam benden de telefonumu ister diye kaçtım" dedi.

‘ÜÇÜNCÜ KİŞİ YOKTU'

H.D. ise yaşadığı şoku şöyle anlattı: "Bana cinsel saldırıda bulundu. Çığlık atarak tekmelemem üzerine telefonumu cebimden aldı. Ancak kavrayamayınca düşürdü. Olayda kesinlikle üçüncü bir kişi yoktur. Bana cinsel saldırıyı yapan Suriye uyruklu kişiyi karakolda teşhis ettim."

DAVA AÇILDI

Adli kontrol tedbiriyle serbest kalan Rami R. hakkında ‘basit cinsel saldırı' ve ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yağma' suçundan 22 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Suriyeli Raci R. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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