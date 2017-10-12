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Metrobüs durağına girdi, trafik felç!

Metrobüs durağına girdi, trafik felç!.20953
  • Giriş : 12.10.2017 / 08:05:00

İstanbullu vatandaşlar güne trafik kazası haberi ile uyandı.

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Sepet Beşik

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde servis minibüsü metrobüs durağına girdi. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu.

HÜRRİYET

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