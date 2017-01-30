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Metrobüs kaza yaptı: Yaralananlar var

Metrobüs kaza yaptı: Yaralananlar var.27412
  • Giriş : 30.01.2017 / 13:35:00

İstanbul'da metrobüs ile İETT'ye ait yol yardım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, henüz bilinmeyen nedenle ters yönde seyreden İETT'ye ait yol yardım aracıyla çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekipler de kazaya karışan metrobüs ve yardım aracını bölgeden kaldırdı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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