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Metrobüste gözaltıya inceleme!

Metrobüste gözaltıya inceleme!.16754
  • Giriş : 11.01.2018 / 10:44:00

Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sepet Beşik

Gazeteci Ömer Turan'ın eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan bir suç duyurusu üzerine metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındıktan sonra nezaretten adliyeye sevk edilirken ellerine kelepçe vurulduğu ileri sürülen Turan'ın şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Turan, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını Twitter'dan şu sözlerle paylaştı:

“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20.30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

HÜRRİYET

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