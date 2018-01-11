Metrobüste gözaltıya inceleme!
Gazeteci Ömer Turan'ın eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan bir suç duyurusu üzerine metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alındıktan sonra nezaretten adliyeye sevk edilirken ellerine kelepçe vurulduğu ileri sürülen Turan'ın şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.
Turan, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını Twitter'dan şu sözlerle paylaştı:
“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20.30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine okuldan önemli bir uyarı geldi.
F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir pilot yakalandı.
Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi!
Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti.