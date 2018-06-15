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Metrobüste tacize hapis cezası!

Metrobüste tacize hapis cezası!.26392
  • Giriş : 15.06.2018 / 14:29:00

İstanbul'da metrobüste 17 yaşındaki iki genç kızın baldırına dokunduğu belirtilen 53 yaşındaki A.Ş.'ye ibretlik bir ceza verildi.

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Sepet Beşik

Dava dosyasına göre; 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş., yolculardan C.K.'nın (17) baldırına birkaç kez dokundu. A.Ş., C.K.'nın yanından uzaklaşması üzerine bu kez aynı hareketi A.A. (17)'ya yaptı. A.A.'nın tepkisi üzerine tartışma yaşandı. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. C.K. ve A.A., A.Ş.'den şikayetçi oldu.

BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Ş., adliyeye sevk edildi. 2 Ocak'ta da tutuklandı. A.Ş., hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. A.Ş., yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi.

7 YIL 6 AY CEZA ALDI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'ta 2018 tarihinde karara çıktı. 14 yıla kadar hapis istenen sanığın, “Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Karar sanığın avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.

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