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Metrobüsün tekerleği alev aldı

Metrobüsün tekerleği alev aldı.12159
  • Giriş : 07.02.2017 / 09:39:00

Zincirlikuyu'da tekerleği alev alan metrobüs trafiğin sıkışmasına neden oldu.

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İlginç olay İstanbul Zincirlikuyu'da yaşandı. Tutuşan metrobüsün tekerleği ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü Meydana gelen olay sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

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