Metrobüsün tekerleği alev aldı
İlginç olay İstanbul Zincirlikuyu'da yaşandı. Tutuşan metrobüsün tekerleği ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü Meydana gelen olay sonrası trafikte yoğunluk oluştu.
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