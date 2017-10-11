Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile vize krizini görüştü.
Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesi, vize krizi sonrası bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.
Dün konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapılmış, krizin askeri operasyonları etkilemediği belirtilmişti.
Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.
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