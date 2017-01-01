Mevlüt Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdi
Bakan Çavuşoğlu, Reina'da en az 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile alakalı açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir" ifadesini kullandı.
DİĞER HABERLER
Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a bir seyahat gerçekleştireceği belirtildi.
Başbakanlık'tan flaş açıklama
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Reina saldırısından sonra yazılan sosyal medya mesajları için açı
Devlet Bahçeli: Lanetlemek yetmez!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, lanetleme yarışından fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Reina saldırısından sonra açıklama yaptı.
Başbakan: Silahlar ABD menşeili
Başbakan Binali Yıldırım, YPG'nin elindeki silahların ABD menşeili olduğu söyledi.
Başbakan mültecilere seslendi
Başbakan Binali Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.