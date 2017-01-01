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Mevlüt Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdi

Mevlüt Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdi.13506
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:06:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina'daki saldırı sonrası açıklama yaptı.

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Bakan Çavuşoğlu, Reina'da en az 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile alakalı açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir" ifadesini kullandı.

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