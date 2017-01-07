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Meyve suyu firmasında büyük vurgun!

Meyve suyu firmasında büyük vurgun!.27383
  • Giriş : 07.01.2017 / 08:24:00

Ünlü meyve suyu içeceği markasında 16 milyon liralık büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

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Ünlü meyve suyu içeceği markası Dimes Gıda Tic. AŞ'de 16 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Şirketin muhasebe sorumlusunun 5 yılda hesabına geçirdiği paralar ortaya çıktı ve firma, çalışanından davacı oldu. Mahkeme sonrası muhasebeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin’in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Şahin’in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin’in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

AVUKATI: ‘ADLİYE KAPATILSIN’

Şahin’in avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, “FETÖ benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi’nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendi usulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.

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