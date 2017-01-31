MGK, Beştepe'de toplandı
2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele ve El Bab operasyonunun ele alınması bekleniyor.
FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle mücadelede gelinen son nokta görüşülecek. Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak ile ilişkilerin de görüşüleceği toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir sunum yapması bekleniyor.
Yeni yılın ilk MGK'sında masaya yatırılacak başlıklardan bir diğerinin ise Trump yönetimindeki Amerika ile ilişkiler olması bekleniyor. Ayrıca yurt dışında bulunan FETÖ mensubu teröristlerin iadesi için yapılan çalışmalarda gelinen son durum da görüşülecek.
BAŞBAKAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
2017 yılının ilk MGK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul sonrası Erdoğan ve Yıldırım MGK'ya katıldı.
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