MGK bugün toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu, 2018'in ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor. MGK'nın bugünkü gündemi oldukça yoğun.
Millî Güvenlik Kurulu (MGK) yılın ilk toplantısını bugün yoğun bir gündemle yapacak.
Toplantının ana gündem maddelerinden biri cuma günü süresi dolacak olan OHAL olacak. Kurul, OHAL’in 3 ay sürüyle uzatılması yönünde tavsiye kararı alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK’nın ardından Külliye’de Bakanlar Kurulunu toplayacak. Toplantıda OHAL’in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilecek. OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, 6. defa uzatılmış olacak.
MGK’da OHAL’ın dışında da gündem yoğun olacak. ABD’nin Suriye ve Irak sınırına yerleştirmeyi düşündüğü YPG’li teröristlerden oluşan ‘terör ordusu’na karşı atılacak adımlar görüşülecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakında başlayacağının sinyalini verdiği Afrin ve Menbiç’e yönelik muhtemel operasyon ile İdlib’teki gelişmeler de ayrıntılarıyla değerlendirilecek. MGK’nın ardından toplanacak Bakanlar Kurulunda da MGK’da gündeme gelen iç ve dış güvenlik konularının yanı sıra ekonomik gelişmeler masaya yatırılacak.
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