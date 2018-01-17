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MGK'den flaş bildiri!

MGK'den flaş bildiri!.22411
  • Giriş : 17.01.2018 / 21:11:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından flaş bir bildiri yayınlandı.

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MGK'dan sonra yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekildi.

Açıklamada "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca OHAL'in 3 ay daha uzatılması için tavsiyede bulunulması da alınan kararlar arasında.

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