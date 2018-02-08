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MHK'dan Fenerbahçe'nin çağrısına sert yanıt

MHK'dan Fenerbahçe'nin çağrısına sert yanıt.36967
  • Giriş : 08.02.2018 / 16:50:00

Merkez Hakem Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin çağrısına sert yanıt geldi.

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Büyüyen Beşik

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakem atamaları ile ilgili haberlere yanıt verdi ve Fenerbahçe'ye ateş püskürdü.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakem atamaları haberleriyle ilgili iddiaları yalanlayarak, eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin istifaya çağırdığı MHK'nın Başkanı Yusuf Namoğlu, sarı-lacivertli kulübe cevap verdi.

Yazılı açıklama yapan Namoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"7 Şubat 2018 tarihli Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban'ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Süper Ligin 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş — Galatasaray müsabakasında olduğu gibi 28.01.2018 tarihindeki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarında görevli Üst Klasman Gözlemcisi Yunus Yıldırım ile başkaca müsabakalardan sonra hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmelerim ve müdahalelerim olmamıştır.
Kaldı ki; Merkez Hakem Kurulu 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi, gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve Gözlemci raporlarının ilk sayfasında 'MHK Müdahalesi' olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır.

Bu müdahale, kurul içindeki 3 kişiden oluşan İcra Kurulu ve yine kurulun UEFA Gözlemcisi Eğitimden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir. Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise, hakem ve Futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği 'taltif ve takdir' niteliğindeki müsabaka olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir. Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken '57 gün çile çeken' olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir.
Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır. Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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