MHK'dan flaş Bülent Yıldırım kararı geldi
Akhisar ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta düdük çalan hakem Bülent Yıldırım ile ilgili Merkez Hakem Kurulu'ndan yanıt geldi.
Süper Lig'de dün oynanan Akhisarspor - Fenerbahçe maçını yöneten ve Alper Potuk'a verdiği kırmızı kartla çok tartışılan hakem Bülent Yıldırım'ın notu belli oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hala tartışılan ismi olan Ali Palabıyık MHK'den 7.9 not alıp kötü yönetim gösterdiği kabul edilirken, 1 ay dinlendirilerek cezasını çekecek.
Yıldırım'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper'e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu, ayrıca Soldado'ya diz attığı pozisyonda direkt kırmızı kart göstermediği için eleştirildiği öğrenildi.
Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş'ın raporları doğrultusunda kendisine hayal kırıklığı olarak başlıklandırılan 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki hakem Yıldırım'ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı.
AYKUT KOCAMAN'I BİLE ÇILDIRTTILAR
Öte yandan teknik direktörlük kariyeri boyunca genelde saha kenarında sakin bir görüntü çizen, kendi futbolcularına karşı dahi agresif görünmeyen, kenar yönetimde heyecanını pek belli etmeyen Aykut Kocaman, Akhisar maçı sırasında bambaşka bir görüntü sergiledi. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'a isyan eden Kocaman tepkisini dile getirdi. Alper kenara geldiğinde oyuncusuna "Bir şey yaptın mı?" diye soran Kocaman "Hayır" cevabını alınca Bülent Yıldırım'a olan tepkisi ve itirazlarını iyice arttırd
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