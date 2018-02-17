Facebook Twitter Rss

MHK'dan flaş hakem açıklaması geldi!

MHK'dan flaş hakem açıklaması geldi!.9447
  • Giriş : 17.02.2018 / 16:15:00

Merkez Hakem Kurulu'ndan Abdullah Yılmaz ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Futbol dünyasına damga vuran olayla ilgili bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'ndan görevinden istifa eden hakem Abdullah Yılmaz ile ilgili açıklama geldi.   

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı gazete ve haber sitelerinde yer alan "Namoğlu hakemi tehdit etti" başlıklı haber ve yorumlar, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçeği yansıtmamaktadır. A Klasmanı hakemi Abdullah Yılmaz;

1. 23 Aralık 2017 tarihinde görevlendirildiği Eskişehirspor - Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakası sonunda stadyum koridorlarında hakem soyunma odasına giderken, yaklaşık 1-1,5 metre arkasında kendisine hakaret eden yöneticilere duyarsız kaldığı ve Federasyon Temsilcilerinin cep telefonu ile belirlediği olay görüntülerine rağmen konuyu raporlamadığı anlaşıldığından kendisi telefonla uyarılmış, bu konudaki sözlü savunması tarafımızdan gerçekçi bulunmamıştır.

2. Abdullah Yılmaz, 4 Şubat 2018 tarihinde görevlendirildiği MKE Ankaragücü - Tetiş Yapı Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasına görevlendirilmiş, müsabakası öncesindeki seremoninin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve ülkemizin UEFA 2024 adaylığı tanıtım sloganı ile ilgili panoların (tobleronların) arkasında yapılması gerekirken panoların önünde yapılmış olmakla, naklen yayın kapsamında amaçlanan tanıtım gerçekleşmemiştir.
Hakemin, Federasyon Temsilcisinin müdahalesi ve Dördüncü Hakemin iki kez uyarısına rağmen kulaklığını takmadığından uyarıyı anlamadığı görülmüştür.

3. Ayrıca bu müsabakada 9.15 metre mesafe belirlemede uygulanan işaret spreyini kullanmaması, Ankara'da bir hakemden temin etme gayreti de göstermemesi nedeniyle yazılı savunması alınmış ve savunma da Kurulumuzca uygun bulunmamıştır.
Sonuç olarak;

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk iki sırasında yer alan Menemen Belediyespor - Afjet Afyonspor müsabakasının önemi gözetilerek bir üst klasmandan görevlendirilen Abdullah Yılmaz, yukarıda belirtilen açıklamaların içeriğinden de anlaşılacağı üzere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından müsabaka gününden 2 gün önce telefonla aranmış, karşılaşmanın önemine yönelik dikkati çekilmiştir.

Önceki müsabakalardaki konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hataları hatırlatılarak bu müsabakayı küçümsememesi gerektiği, bu müsabakaya gözlemci ile birlikte ayrıca MHK Üyesi Erol Ersoy'un da görevlendirileceği, performansının bundan sonraki görevlendirmeleri etkileyeceği cihetle özenli olması gerektiği iletilmiştir.

Bu gerçekler doğrultusunda Abdullah Yılmaz'ın tehdit edilmesi söz konusu olmadığı gibi, istifasının aynı anda Hakem İşleri Müdürlüğü ile birlikte medyada bazı kişilere gönderilmesi, son günlerde kurulumuza yönelik gerçek dışı açıklama ve yorumların kaynaklarının ortaya çıkması bakımından oldukça düşündürücüdür.
Ayrıca Federasyonumuz konuyla ilgili bir soruşturma da başlatmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ŞAMPİY10

Dışişleri'nden flaş Hollanda hamlesi

Beşiktaş'tan itiraz: Talisca'nın kartı iptal edilsin

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fabri: Birinci kaleci olarak gelmemiştim

Fabri: Birinci kaleci olarak gelmemiştim

Beşiktaşlı oyuncu Fabri, Beşiktaş'a birinci kaleci olarak gelmediğini belirtti.

Beşiktaş'tan itiraz: Talisca'nın kartı iptal edilsin

Beşiktaş'tan itiraz: Talisca'nın kartı iptal edilsin

Beşiktaş Kulübü'nden golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

 

Beşiktaş, deplasmandan yaralı dönüyor

Beşiktaş, deplasmandan yaralı dönüyor

Kara Kartallar zirve yarışında 2 puan kaybederek ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici için flaş gelişme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

 

Çin ekipleri, Beşiktaşlı Quaresma'nın peşinde

Çin ekipleri, Beşiktaşlı Quaresma'nın peşinde

Çin ekipleri, Beşiktaşlı golcü Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.

Terim: Kadıköy'e lider gider lider döneriz

Terim: Kadıköy'e lider gider lider döneriz

Ünlü teknik adam Fatih Terim, takımına dair iddialı açıklamalar yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya