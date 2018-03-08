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MHP: CHP'nin oylama taktiklerini reddiyoruz

MHP: CHP'nin oylama taktiklerini reddiyoruz.7391
  • Giriş : 08.03.2018 / 15:11:00

Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Cumhuriye Halk Partisi'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini parti olarak kabul etmediklerini belirtti.

CHP’nin seçim güvenliği heyetinin randevu talebini neden kabul etmediklerini açıklayan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır. CHP seçim güvenliği adı altında yaptığı görüşmelerle kendi örtülü ittifak arayışlarını perdelemeye çalışmaktadır. Seçim güvenliği adı altında partileri ziyaret eden CHP, asıl niyetini gizlemek için şimdi de MHP’den randevu talep etmiştir” dedi.

CHP’nin çözüm yerine kaos üretmeye çalıştığını söyleyen Akçay, “CHP, ittifak ve seçimlerle ilgili düzenlemenin yer aldığı bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerini engellemek için her türlü çabayı göstermiştir. Komisyonda bütün maddelerin çıkarılması için önerge vermiştir. Anayasaya aykırılık önergesi vermiştir. Ondan sonra da 'teklifin noktası, virgülü dahi değişmedi' diye şikayet etmektedir. Oysa CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” ifadesini kullandı.

CHP’nin örtülü ittifak ve oyalama taktiklerini reddettiklerini söyleyen Akçay, “CHP, seçim güvenliği heyeti adı altında partilerle görüşerek hem Cumhur İttifakı'na karşı örtülü ittifaklar kurmaya hem de oyalamaya çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle CHP'nin seçim güvenliği adı altındaki oyalama taktiklerini kabul etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar sorumluluğu anlayışıyla görüşme yapması gayet doğaldır” değerlendirmesini yaptı.

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