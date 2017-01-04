MHP'de anayasa teklifi istifası!
MHP'de istifa şoku yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın istifa ettiği açıklandı.
İstifa gerekçesi olarak partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır deme kararı alması gösterildi.
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