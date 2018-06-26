MHP'den flaş OHAL açıklaması
15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kalkıştığı başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklama geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünü belirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetti.
Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı.
MHP'li Kalaycı CNN Türk'teki canlı yayında OHAL'le ilgili soru üzerine "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var. OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" diye konuştu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan istifa açıklaması!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa tartışmasına açıklık getirdi.
İstifa çağrısı yapan vekilden açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li vekilden açıklama geldi.
CHP'de kritik toplantı başladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik toplantı saat 11.00 itibariyle başladı.