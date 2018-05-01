Facebook Twitter Rss

MHP'den Karamollaoğlu için ilk açıklama

MHP'den Karamollaoğlu için ilk açıklama.16800
  • Giriş : 01.05.2018 / 11:32:00

MHP Genel Başkanı'ndan Temel Karamollaoğlu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıklaması sonrası açıklama yaptı.

MHP lideri Bahçeli, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun olmasını "Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı" sözleriyle değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Saadet Partisi'nin 24 Haziran'daki seçimler için Cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun olmasıyla ilgili ''Allah, hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak'' dedi.

Bahçeli, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.

SPUTNİK

İstanbul'da feci kaza!

YÖK'ten diploma açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu

Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayı oldu.

Çavuşoğlu, Rus Bakan ile görüştü

Çavuşoğlu, Rus Bakan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan ile görüştü.

 

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de tarih değişti

AK Parti'de tarih değişti

AK Parti'de yarın yapılması beklenen grup toplantısı perşembe gününe alındı.

 

Saadet Partisi adayını yarın açıklayacak

Saadet Partisi adayını yarın açıklayacak

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayının yarın açıklanacağı öğrenildi.

Erdoğan o ülkeye gitti

Erdoğan o ülkeye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya