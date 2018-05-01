MHP'den Karamollaoğlu için ilk açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıklaması sonrası açıklama yaptı.
MHP lideri Bahçeli, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun olmasını "Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı" sözleriyle değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bahçeli, Saadet Partisi'nin 24 Haziran'daki seçimler için Cumhurbaşkanı adayının partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun olmasıyla ilgili ''Allah, hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak'' dedi.
Bahçeli, açıklamalarının devamında şunları söyledi:
"Bütün siyasi partilere bu manada sorumluluklar düşer. YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer bu. Seçmen çok sabırlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyunu kullanma hakkına kavuşursa seçim güvenli demektir.
SPUTNİK
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