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MHP'den OHAL açıklaması

MHP'den OHAL açıklaması.7391
  • Giriş : 17.01.2018 / 15:11:00

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, OHAL ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal ile ilgili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan açıklama geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin "Türkiye  düşmanları tarafından tepe tepe kullanılan bir parti haline geldiğini"  belirterek, "CHP, FETÖ ve PKK'dan sonra Hınçak ve Taşnak çetelerinin de sözcüsü  haline gelmiştir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Atatürk karşıtı, bir  FETÖ operasyonu olan Ergenekon Davası'nın savunucusu, sözde Ermeni soykırımı  avukatı birisinin CHP'nin İstanbul il başkanlığına getirildiğini ifade etti.

Terörist sevicilerin, bölücülerin CHP'de konuşlanmaya hız verdiğini  belirten Akçay, "CHP maalesef Türkiye düşmanları tarafından tepe tepe kullanılan  bir parti haline gelmiştir. CHP; FETÖ ve PKK'dan sonra Hınçak ve Taşnak  çetelerinin de sözcüsü haline gelmiştir." diye konuştu.

"CHP, 1915'in hesabını kimden soracak?" diyen Akçay, şunları söyledi:

"1915'teki Anafartalar kahramanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı,  Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mi? Milli Mücadele'ye  emrindeki 9. Orduyla can suyu olan Kazım Karabekir Paşa'dan mı? İstiklal  Savaşı'nı diplomatik bir zaferle taçlandıran ve Büyük Ermenistan hayallerini suya  döken Atatürk'ün silah arkadaşı, CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'den mi?  Evet, bir hesap sorulacak ama atalarımızdan ve kahramanlarımızdan değil, terör  örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının kılıcını sallayan şimdiki CHP'den  sorulacaktır. CHP, ABD ve AB'nin baskısıyla iktidarın yıkılmasından medet umacak  kadar zavallı bir duruma savrulmuştur."

Geçen hafta bir vatandaşın Meclis önünde kendisini yakmaya çalıştığını  anımsatan Akçay, bu olayın üzüntü verici olduğunu ve üzerinde durulması  gerektiğini ifade etti.

Bu olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O işçi  kardeşime söylüyorum. Meclis'e niye geldin? Git Saray'ın önünde yak" dediğini  aktaran Akçay, "Bu ne vicdansızlıktır. Bu nasıl bir vurdumduymazlıktır. Bu nasıl  sığ ve kör bir bakıştır. Siyaset üretemeyen CHP'nin Türkiye'nin ekonomik ve  sosyal meselelerine bulduğu çözüm bu mudur? Anamuhalefet lideri böyle üzücü bir  olaya bile alaycı ve acımasız bir üslupla yaklaşıyor. Çözüm arayacağına, sorunu  derinleştirmeye çalışıyor, siyaseti kör dövüşü ve düşmanlık haline getirmek  istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, CHP liderinin, bu işçiden ve tüm vatandaşlardan özür dilemesi  gerektiğini vurguladı.

CHP'nin bir sözcüsünün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye  programını diline doladığına dikkati çeken Akçay, "Meydanlara sığmayan  vatandaşlarımızı görünce 'Meydanı AKP doldurdu' demiştir. Ne diyelim, Allah akıl  fikir versin." dedi.

Erkan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımızın Osmaniye'de on binlerce vatandaşımızla  kucaklaşmasının kendi mitinglerinde terör zanlılarını alkışlatanlara dert  olmasını anlıyoruz. Ama uyarıyoruz, CHP bu kafayla giderse daha çok dertlenecek,  verem olacaktır. Üstelik CHP sözcülerine tavsiyem MHP meydanlarını değil, kendi  CHP salonlarını irdelesinler. İstanbul'da gerçekleştirilen il kongresinde seçilen  il başkanı münasebetiyle CHP kongrelerini kimlerin doldurduğunu tüm Türkiye  gördü.

Atatürk'ün kurduğu partide, PKK sever, sözde Ermeni soykırımı  savunucusu, devlete seri katil diyen birilerinin başköşelerde yönetici  olabilmesinin anlamı nedir? Madem CHP Atatürkçü, Atatürk karşıtı birisinin  İstanbul gibi bir ilde il başkanı yapılması ne anlama gelmektedir?

Atatürk posteriyle İmralı canisinin resmini yan yana koyanlar CHP'de;  Terörist cenazelerine katılanlar CHP'de; PKK'ya yapılan operasyonlara 'hukuksuz'  diyen CHP'de; 'PKK/PYD terör örgütü değildir, özgürlük hareketidir' diyen CHP'de;  'Birlikte iyi salladık' diyenler, pilav dağıtanlar CHP'de; 'Ben ve çevremdekiler  HDP'ye oy verdik' diyen CHP'de; 'Öldürülen gerillalar şehittir' diyenler CHP'de;  PKK'lılara genel af isteyen CHP'de; Atatürk'e 'kefere' diyenler CHP'de; 'Türk  askeri Güneydoğu'da İsrail askeri gibi saldırıyor' diyen CHP'de; 'Gerekirse  PKK'lıların da avukatlığını yaparım' diyen CHP'de; terör örgütüne operasyon yapan  İHA'lardan şikayet edenler CHP'de; PKK elebaşının taleplerini kanun teklifi ve  önerge olarak veren bizzat CHP.

CHP, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, PKK ve FETÖ tarafından esir  alınmış durumdadır. CHP'lilere tavsiyem, Mustafa Kemal'in askerliğini zul  görerek, FETÖ'nün kurşun askeri, PKK'nın gerillalığını bu millete nasıl  anlatacaklar, ilk önce bunun hesabını versinler.

Son olarak, kavgasız dövüşsüz, doğru dürüst bir il, ilçe kongresi  yapamayan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haberimiz var: Bizden duymuş olma ama bazı  sözcüleriniz sizin için kamuoyunda etkisiz eleman imajı yaratarak yerinize geçmek  için kongre hazırlıklarına şimdiden başladılar. Haberin olsun."

OHAL TEZKERESİNE OLUMLU OY

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akçay, Türkiye'nin dış  politikayla ilgili diplomatik süreçleri işlettiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına Türkiye'nin  müsaade etmesinin asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Akçay, "Türkiye bir irade  koymaktadır. Biz, bu iradenin yanındayız. Kimse oldu bitti yapamaz. Kendi  içlerindeki tartışma da zaten bunu gösteriyor." diye konuştu.

Akçay, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir soruya, "Yapılan mücadele,  Türkiye'nin iç ve dış şartlarını dikkate aldığımızda OHAL'in bir süre daha  devamında fayda görüyoruz. Muhtemelen yarın gelecek ve tezkereye olumlu oy  vereceğiz." karşılığını verdi.

Erkan Akçay, KHK'ların görüşülmesiyle ilgili Mecliste parti grupların  uzlaşma sağlayabileceğini düşündüklerini kaydetti.

TRT

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