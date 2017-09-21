MHP'den tezkereye tam destek
MHP'den yapılan açıklamada TBMM'ye getirilerek tezkereye tam destek verileceği açıklandı.
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