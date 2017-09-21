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MHP'den tezkereye tam destek

MHP'den tezkereye tam destek.20928
  • Giriş : 21.09.2017 / 19:26:00

Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasının ardından MHP'den ilk açıklama geldi.

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Sepet Beşik

MHP'den yapılan açıklamada TBMM'ye getirilerek tezkereye tam destek verileceği açıklandı.

 

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