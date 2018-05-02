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MHP, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı

MHP, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.17077
  • Giriş : 02.05.2018 / 12:55:00

Milliyetçi Hareket Partisi, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.

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