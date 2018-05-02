MHP, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.
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