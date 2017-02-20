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MHP gecesinde Erdoğan posteri krizi

MHP gecesinde Erdoğan posteri krizi.24157
  • Giriş : 20.02.2017 / 15:55:00

MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın referandum kampanyası olay yarattı.

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Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 'Evet' oyu çağrısı yapılan etkinlikte duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin asılması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Eleştirilere yanıt veren MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş, “Nüfus müdürlüğü tapu dairesi gibi yani devlete ait bütün binalarda Atatürk ve dönemin Cumhurbaşkanı resmi olur” dedi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, MHP İstanbul İl Başkanlığı Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde “Türkiye Sevdamız” isimli bir geceyle 16 Nisan'daki Referandum öncesi seçim startını verdi. Camiaya yakın sanatçılardan Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın sahne aldığı geceye MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve İsmail Faruk Aksu'nun yanı sıra partinin önemli kurmayları ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

SALONDA ERDOĞAN POSTERİ SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Gecenin düzenlendiği gösteri merkezinde Atatürk, Alparslan Türkeş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi yer aldı. Erdoğan'ın resmi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Eleştirilere yanıt veren MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş “Çok güzel geçen bir toplantı ağırlarına gitmiş. Nüfus müdürlüğü tapu dairesi gibi yani devlete ait bütün binalarda Atatürk ve dönemin Cumhurbaşkanı resmi olur” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Twitter hesabından “Kamusal tüm alanlarda sürekli asılı duran Atatürk ile Cumhurbaşkanı portresini “MHP toplantısında astı” diye çarpıtmak şerefsizliktir” diye yazdı.

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