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MHP, halka 'Cumhur İttifakını' anlatacak

MHP, halka 'Cumhur İttifakını' anlatacak.16800
  • Giriş : 26.12.2017 / 12:05:00

Milliyetçi Hareket Partisi, halka 'Cumhur İttifakını' anlatacak.

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Büyüyen Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, Cumhur ittifakını vatandaşlara anlatmak için yollara düşüyor. Yapılacak kongrenin ardından 2019'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçim çalışmaları için düğmeye basacak.

MHP yönetimi, 18 Mart 2018'de yapılacak 12.  olağan kongre öncesi teşkilat ve tabana "cumhur ittifakı" ve  "seçim barajı" başta olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerini  anlatmaya hazırlanıyor.  MHP tarafından, 18 Mart'taki kongrenin ardından 2019'da yapılacak  "yerel seçimler" ile "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği" seçimlerine hazırlık için düğmeye basılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı  açıklamada, partinin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve 18 Mart 2018'de  12. olağan kongreyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kongre hazırlıkları kapsamında 2018 Ocak ayı itibarıyla 81 ilde tüm  teşkilatları ziyaret etmeye başlayacaklarını aktaran Yalçın, "Teşkilat ve tabana,  başta 'cumhur ittifakı' ve 'seçim barajı' olmak üzere, siyasi gündeme ilişkin,  partinin düşünce ve görüşlerini anlatacağız." dedi.

Teşkilatları ziyaret programını divan üyeleri, milletvekilleri ve  Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan üç veya beş kişilik ekiplerle  yapacaklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: "2019'a giden süreçte MHP'nin ne yapmak istediğini, ne yaptığını,  hangi sebeplere dayandırdığını önce partililerimize ve tabanımıza izah edeceğiz.  Karşılıklı bir bilgi alışverişi olacak. MHP'nin nasıl bir tavır ve tarz  içerisinde olduğunu izah edeceğiz. Şu anda planlamalar yapılıyor. Bu minval üzere  MHP, ocak ve şubat aylarında bütün Türkiye'deki teşkilatlarını tarayacaktır."

Yalçın, teşkilat ve tabana yönelik bu kararın MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli'nin teklifi üzerine MYK'da alındığını bildirdi.   Bu toplantıların halka açık olabileceğini kaydeden Yalçın, yeni  teşkilatlanmış illere de giderek, onların da görüş ve düşüncelerini alacaklarını  ifade etti.

Yalçın, terörle mücadeleye verdikleri desteğe değinerek, "Bunu  istişare etmeye hiç gerek yok. Bu konuda çok açık ve net bir davranış  içerisindeyiz. 15 Temmuz sonrasında MHP, politikalarında birtakım değişiklikler  yaptıysa bunun temel nedeni Türkiye'nin bekasıdır." diye konuştu.   15 Temmuz gecesi Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını vurgulayan  Yalçın, şunları söyledi:  "Bu ülkenin normalleşmesi lazım. 15 Temmuz travmasından sonra henüz  halledilmesi gereken birçok problemi var bu ülkenin. Malum terör örgütü ve  örgütleriyle hesaplaşması gerekiyor. Bu hesaplaşma olmadan normalleşme olmaz.  Hesaplaşma da yargı önünde olur. Gayrikanuni bir şekilde değil. Burada FETÖ'yü  de, PKK'yı ve onun uzantıları da kastediyorum. Böyle bir tabloda MHP ilk geceden  itibaren devlet ve milletinin yanında yer aldığını, seçilmiş siyasi iktidara da  destek verdiğini söyledi. O noktadayız."

Terörle ciddi anlamda mücadele edildiğine işaret eden Yalçın, "MHP, bu  mücadeleyi sekteye sokacak hiçbir çıkış içerisinde olmaz, tam tersi destekler,  sonuna kadar da destekleyecektir. MHP'nin terörle mücadelede, dış politikada  ülkenin yalnız kalmaması ve ülkenin normalleşmesi noktasında desteği sürecektir."  değerlendirmesinde bulundu.

UYUM YASALARI NORMALLEŞMENİN VASITASI!

Yalçın, uyum yasaları veya seçim kanunlarında yapılacak  değişikliklerin de bu normalleşmenin bir vasıtası olduğuna vurgu yaparak, şu  görüşlerini paylaştı:  "2019 seçimleriyle umduğumuz o geniş halk kitlelerinin desteğiyle  oluşacak ittifaklarla, meşru ittifaklarla, 2019'da yapılan seçimlerle Türkiye  2019 sonrasında 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlık yapmış olacak. Onun için çok  önemsiyoruz. Yani bu projeksiyonu görmesi lazım siyasi partilerin, biz görüyoruz.  MHP gördüğü o projeksiyonla Mart ayında bir büyük kongre gerçekleştirecek. O  kongreden hemen sonra ise 2019 hazırlıkları başlayacak çünkü Mart'ta kongremiz  biter bitmez yerel seçimlerle arasındaki zaman farkı bir yıl.  Bir yılda ancak  hazırlanılır. Daha sonra da cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri var. Bunun için  hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kongreyle ilgili hazırlıklarımız bitti."

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