MHP, hükümet ortağı olacak mı?
MHP lideri Bahçeli, memleket meselerinde ellerini taşın altına koymaya çekinmeyeceklerindne bahsederken hükümer ortağı olmayacaklarını belirtti.
Bahçeli, "Memleket meselelerinde elimizi taşın altından çekmiyoruz ama bu hükümet ortağı olacağız anlamı taşımaz." Bahçeli ayrıca bugün TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ilişkin, "60 günlük tartışma sonrası bunu normal karşılamak lazım." dedi.
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