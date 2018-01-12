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MHP ittifak komisyonunu belirledi

MHP ittifak komisyonunu belirledi.7391
  • Giriş : 12.01.2018 / 10:21:00
  • Güncelleme : 12.01.2018 / 10:19:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifak komisyonunu belirledi.

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Büyüyen Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifak komisyonunu Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu olarak açıkladı.

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