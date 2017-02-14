MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!
Bilecik Söğüt İlçesi'nde MHP'li Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk gözaltına alındı. Özütürk'ün 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Söğüt İlçesinde düzenledikleri operasyonda İl Genel Meclisi üyesi Tevfik Özütürk'ü ve 2 esnafı gözaltına aldı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüphelinin sorgulanmasına başlanıldığı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Mahkemeden çok önemli karar!
FETÖ soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan eski futbolcular ifadelerini tekrarladı.
Beyoğlu'nda güvenlik önlemleri artırıldı
İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.
Reina katliamının planlayıcısı yakalandı
39 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı ille ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.
Necmiye Alpay'a verilen ceza belli oldu
Genel Yayın Yönetmeni ve Dilbilimci Necmiye Alpay hakkında istenen ceza belli oldu.
TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden operasyon hakkında bilgi verdi.