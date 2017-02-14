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MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!

MHP'li isim FETÖ'den gözaltına alındı!.7391
  • Giriş : 14.02.2017 / 17:11:00

Bilecik Söğüt İlçesi'nde MHP'li Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk gözaltına alındı.

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Bilecik Söğüt İlçesi'nde MHP'li Genel Meclis Üyesi Tevfik Özütürk gözaltına alındı. Özütürk'ün 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Söğüt İlçesinde düzenledikleri operasyonda İl Genel Meclisi üyesi Tevfik Özütürk'ü ve 2 esnafı gözaltına aldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüphelinin sorgulanmasına başlanıldığı belirtildi.

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