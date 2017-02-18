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MHP'li muhalifler salona sığmadı

MHP'li muhalifler salona sığmadı.19133
  • Giriş : 18.02.2017 / 12:34:00

MHP'li muhalifler, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu.

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'Hayır Platformu' Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde toplandı. Platform, MHP'li muhalifler, eski vekiller, eski ülkü ocakları başkanlarından oluşuyor. Salona 'Tek Adama Hayır, Ülkem için Hayır' sloganlarının yer aldığı afişler asıldı.

Saat 13.00'te başlayacak toplantı için Türkiye genelinden ülkücüler, sabah erken saatlerden itibaren 1600 kişilik kültür merkezini doldurmaya başladı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş dikkat çekti.  Bir başka afişte ise 'Ülkem için, Ülküm İçin Hayır" yazısı yer aldı. Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın geldiği salonda konuşacak tek isim MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu olacak. Toplantı sonunda Türk milliyetçilerinin neden hayır, dediğini anlatan bir bildirge yayınlanacak.

SAĞ PARTİLER DAVET EDİLDİ

Şehir dışından da çok sayıda katılımcının geldiği toplantıya, referandumda hayır diyeceğini açıklayan ya da hayıra yakın duran Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi sağ partiler de davet edildi.

4 İSİM 15'ER İLDE KONUŞACAK

MHP’deki muhalif isimlerden Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ, Cumartesi günü yapılacak bu toplantının ardından Anadolu turuna başlayacak. Her bir isim birbirinden farklı 15 ile giderek neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ise 4 isim de gidecek ancak her biri ayrı yerlerde konuşacak.

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