MHP'li Saffet Sancaklı'dan istifa açıklaması
MHP'de istifa depremi. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın istifası sonrası bir iddia da MHP'li Saffet Sancaklı ile ilgili ortaya atıldı.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, istifa ettiği haberlerini yalanlarken MHP üzerinde oyunlar oynandığını belirtti.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi. Sancaklı, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor" dedi.
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